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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гладилин: Третье место для «Спартака» - достойно

04 Июня 2023 • 18:51 Комментировать

Бывший игрок московского «Спартака» Валерий Гладилин подвёл итоги выступления столичного клуба в сезоне-2022/23.

Эксперт отметил, что третье место для «красно-белых» является хорошим результатом, ведь «Зенит» был сильнее всех, ЦСКА во втором круге показал приличную игру.

«Первый сезон «Спартака» при Абаскале сложился неровно: некоторые матчи были просто провальными. Конечно, команде надо пожелать более стабильной игры», - приводит слова Гладилина «Чемпионат».

Напомним, что столичный клуб по итогам сезона расположился на третьей строчке в турнирной таблице, уступив ЦСКА четыре очка. 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Валерий Гладилин
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