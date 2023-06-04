Гладилин: Третье место для «Спартака» - достойно

Бывший игрок московского «Спартака» Валерий Гладилин подвёл итоги выступления столичного клуба в сезоне-2022/23.

Эксперт отметил, что третье место для «красно-белых» является хорошим результатом, ведь «Зенит» был сильнее всех, ЦСКА во втором круге показал приличную игру.

«Первый сезон «Спартака» при Абаскале сложился неровно: некоторые матчи были просто провальными. Конечно, команде надо пожелать более стабильной игры», - приводит слова Гладилина «Чемпионат».

Напомним, что столичный клуб по итогам сезона расположился на третьей строчке в турнирной таблице, уступив ЦСКА четыре очка.