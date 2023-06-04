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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Локомотив» готов продать девять игроков - в списке Изидор, Миранчук и Худяков слухи

04 Июня 2023 • 18:38 Комментировать

Московский «Локомотив» в ближайшее трансферное окно готов расстаться сразу с девятью игроками.

Как сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, речь идёт об Антоне Миранчуке, Данииле Худякове, Вильсоне Изидоре, Марио Митае, Марке Мампасси, Марко Раконьянце и Педриньо, Джирано Керке и Тине Едвае. Для начала переговорных процессов столичный клуб должен получить хорошие предложения.

Также ранее сообщалось, что «железнодорожники» готовы расстаться с Константином Марадишвили и Даниилом Куликовым.

«Локомотив» по итогам Российской премьер-лиги сезона-2022/23 расположился на восьмой строчке в турнирной таблице. 

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Педриньо Антон Миранчук Тин Едвай Джирано Керк Марк Мампасси Даниил Худяков Вильсон Изидор Марко Раконьяц Марио Митай
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