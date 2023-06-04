Московский «Локомотив» в ближайшее трансферное окно готов расстаться сразу с девятью игроками.
Как сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, речь идёт об Антоне Миранчуке, Данииле Худякове, Вильсоне Изидоре, Марио Митае, Марке Мампасси, Марко Раконьянце и Педриньо, Джирано Керке и Тине Едвае. Для начала переговорных процессов столичный клуб должен получить хорошие предложения.
Также ранее сообщалось, что «железнодорожники» готовы расстаться с Константином Марадишвили и Даниилом Куликовым.
«Локомотив» по итогам Российской премьер-лиги сезона-2022/23 расположился на восьмой строчке в турнирной таблице.
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