Московский «Локомотив» в ближайшее трансферное окно готов расстаться сразу с девятью игроками.

Как сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, речь идёт об Антоне Миранчуке, Данииле Худякове, Вильсоне Изидоре, Марио Митае, Марке Мампасси, Марко Раконьянце и Педриньо, Джирано Керке и Тине Едвае. Для начала переговорных процессов столичный клуб должен получить хорошие предложения.

Также ранее сообщалось, что «железнодорожники» готовы расстаться с Константином Марадишвили и Даниилом Куликовым.

«Локомотив» по итогам Российской премьер-лиги сезона-2022/23 расположился на восьмой строчке в турнирной таблице.