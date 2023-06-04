Форвард «Оренбурга» Воробьёв: «Поняли, что в РПЛ играют такие же люди, как и мы»

Нападающий «Оренбурга» Дмитрий Воробьёв высказался о выступлении команды в Российской премьер-лиге сезона-2022/23.

Форвард отметил, что каждый игрок по-своему спрогрессировал.

«По началу сезона было тяжело, привыкали к РПЛ, потом наладили игру, добавили скорости в атаке. Поняли, что тут играют такие же люди, начали набирать очки», - приводит слова Воробьёва «Матч ТВ».

Он не стал называть цель на следующий сезон, отметив, что для начала нужно отдохнуть с родными.

Напомним, что подопечные Марцела Лички по итогам чемпионата расположились на седьмой строчке в турнирной таблице с 46 очками в активе.