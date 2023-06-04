Кечинов выбрал лучшего тренера сезона РПЛ

Экс-игрок «Спартака» Валерий Кечинов ответил на вопрос, кто, по его мнению, является лучшим тренером чемпионата России в сезоне 2022/2023.

«Как правило, лучших выбирают из команды победителя. Так было всегда в футболе, да и не только. Семак, сто процентов», - сказал Кечинов, чьи слова на своих страницах приводит Metaratings.

Как известно, под руководством Сергея Семака «Зенит» стал чемпионом России пятый год подряд. Следующий сезон для питерцев начнётся с Суперкубка. В нём «сине-бело-голубые» сыграют с победителем суперфинала Кубка России между ЦСКА и «Краснодаром». Эта игра пройдёт 11 июня.