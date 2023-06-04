Московский «Локомотив» примет решение по будущему защитников Евгения Морозова и Ивана Кузьмичёва после первого предсезонного сбора.

Как отмечает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, если игроки не убедят тренерский штаб в своей пригодности, то, вероятно, оба футболиста покинут столичный клуб в летнее трансферное окно.

Контракт Кузьмичёва с «Локомотивом» рассчитан до 30 июня 2026 года, в текущем сезоне он принял участие в 26 играх, но не отметился результативными действиями.

Морозов же провел сезон в аренде в воронежском «Факеле», его соглашение с «железнодорожниками» рассчитано до 30 июня 2024 года.