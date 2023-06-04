Игрокам «Спартака» не выплатят дополнительные премии за бронзу

По итогам сезона Российской премьер-лиги «Спартак» занял третье место – выше оказались «Зенит» и ЦСКА. Футболистам «Спартака» не выплатят дополнительные премии за завоевание бронзовых медалей. В клубе не предусмотрены премии за третье место в чемпионате, о чём стало известно Metaratings.

Стоит сказать, что в последний раз «Спартак» становился чемпионом России в сезоне 2016/2017 под руководством Массимо Карреры. В следующем году титул завоевал «Локомотив». Далее из года в год чемпионство выигрывает «Зенит».

Добавим, что последний матч сезона 2022/2023 «Спартак» проиграл, уступив «Крыльям Советов» в Самаре (0:1).