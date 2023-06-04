Булыкин: Сезон «Динамо» - провальный

Бывший нападающий московского «Динамо» Дмитрий Булыкин высказался о выступлении столичного клуба в завершившемся сезоне-2022/23.

Экс-игрок сборной России отметил, что сезон для «бело-голубых» получился провальным, и была надежда на трофей в столетие клуба, но она не оправдалась.

«Новый тренер — надежда на улучшение результатов? Смотря кого возьмут. Если следующий тренер не сможет показать игру и хороший результат, то будут вопросы к руководству и спортивному директору», - приводит слова Булыкина «Чемпионат».

Напомним, что столичный клуб завершил сезон на девятом месте в турнирной таблице, а в Кубке России уступил «Акрону» по итогам серии 11-метровых ударов.