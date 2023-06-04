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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Глебов: Мы были близки к медалям, но «Ростов» и так забрался высоко

04 Июня 2023 • 17:49 Комментировать

Полузащитник и капитан «Ростова» Данил Глебов прокомментировал итоговую позицию команды в турнирной таблице РПЛ. Напомним, по итогам минувшего сезона команда Валерия Карпина стала четвертой, отстав от третьей позиции всего на одно очко.

«Если смотреть на это спокойно, то мы забрались высоко. Но после игры с ЦСКА чувство такое — мы были близки к успеху, но не получилось. Что будет дальше? Этой команде нужно обрастать мясом. Если продолжим так же работать, будет намного лучше», — цитирует Глебова портал «РБ Спорт».

Добавим, что новый сезон Российской премьер-лиги должен стартовать 23 июля.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Данил Глебов
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