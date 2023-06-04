Агент: Сейчас никто не проявляет интерес к Педриньо

Агент нападающего московского «Локомотива» Педриньо, Луис Фернандо Гарсия, рассказал, что у футболиста на данный момент нет предложений.

«У нас нет предложений ни от клубов РПЛ, ни от клубов из других чемпионатов. Пока непонятно, где футболист будет выступать в следующем сезоне», - приводит слова агента Sport24.

Напомним, что с января по апрель форвард выступал за «Сан-Паулу» на правах аренды, но бразильский клуб принял решение расторгнут с ним соглашение из-за обвинений в домашнем насилии.

Контракт Педриньо с «Локомотивом» рассчитан до 30 июня 2026. Портал Transfermarkt оценивает его в два миллиона евро.