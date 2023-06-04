Божович назвал одну из главных проблем «Спартака»

Известный тренер Миодраг Божович, который в России работал в целом ряде клубов, высказался о «Спартаке». Черногорец поделился своим мнением о главной проблеме «красно-белых».

«У «Спартака» каждый год лихорадка с тренерами – то один, то другой. Это не влияет положительно на результат. Одна из главных их проблем: отсутствие терпения к тренеру», - сказал Божович, чьи слова на своих страницах Metaratings.

Напомним, что в завершившемся чемпионате России «Спартак» занял третье место. Главным тренером московской команды уже год является испанский специалист Гильермо Абаскаль.

«Спартак», как известно, отправился в отпуск. Команда снова соберётся в конце июня.