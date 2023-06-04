Сёмин назвал команду-открытие сезона РПЛ

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал, какую команду считает открытием Российской премьер-лиги сезона-2022/23.

Специалист отметил, что хорошо себя проявил «Оренбург».

«Они показывали качественную и интересную игру. Думаю, что это заслуга всей команды. Все работали вместе. Личка тоже провел замечательный сезон», - приводит слова Сёмина «Спорт-Экспресс».

Напомним, что «Оренбург» после разгромной победы над «Динамо» (3:0) по итогам чемпионата расположился на седьмой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 46 очков, что является лучшим показателем для оренбуржцев в истории.