Слуцкий: Сафонов? В его возрасте Акинфеев уже выиграл Кубок УЕФА и стал бронзовым призёром Евро

Экс-наставник ЦСКА Леонид Слуцкий высказался о голкипере «армейцев» Игоре Акинфееве и вратаре «Краснодара» Матвее Сафонове.

«Я не помню, чтобы у Игоря бывали такие ошибки. Хочу напомнить, что Матвею 24 года. Акинфеев к этому времени уже выиграл Кубок УЕФА, стал бронзовым призером Евро. Это сравнение не очень хорошо характеризует Сафонова, учитывая, что он много ошибается», — заявил Слуцкий на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

В минувшем сезоне 37-летний Акинфеев провел 34 матча во всех турнирах, в которых пропустил 31 гол и 11 раз сыграл «на ноль». На счету 24-летнего Сафонова 36 проведенных игр за «Краснодар», 52 пропущенных мяча и 11 «сухих» встреч.