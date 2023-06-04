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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Названа дата выхода «Спартака» из отпуска

04 Июня 2023 • 17:21 Комментировать

Стало известно, когда московский «Спартак» выйдет из летнего отпуска.

Как сообщает портал «РБ Спорт», команда Гильермо Абаскаля приступит к работе 27 июня. Отмечается, что все сборы «Спартак» проведет в столице России. Добавим, что сегодня, 4 июня, «красно-белые» официально отправились в отпуск.

Напомним, в последнем туре Российской премьер-лиги «Спартак» проиграл на выезде «Крыльям Советов» со счетом 0:1 и занял третье место в итоговой турнирной таблице, отстав от ЦСКА (2-е место) на четыре зачетных балла.

Новый розыгрыш чемпионата России стартует 23 июля. Матч за Суперкубок страны пройдет 15 или 16 июля.

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Спартак Москва
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