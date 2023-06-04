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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гришин: Второе место ЦСКА в РПЛ можно считать первым

04 Июня 2023 • 17:13 Комментировать

Тренер футбольной академии ЦСКА Александр Гришин высказался о выступлении столичного клуба в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

Специалист отметил, что второе место в чемпионате для подопечных Владимира Федотова можно считать первым, так «Зенит» идёт вне конкуренции, ведь у питерского клуба есть легионеры, с которыми тяжело бороться.

«ЦСКА уже давно не завоёвывал медалей. При Федотове команда прогрессирует — мне это очень понравилось. А если в этом году клуб возьмёт и трофей Кубка России — сезон будет супер», - приводит слова Гришина «Чемпионат».

Напомним, что 11 июня ЦСКА в Суперфинале Кубка России сыграет против «Краснодара». 

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Александр Гришин
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