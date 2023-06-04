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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Малком стал лидером по ударам в минувшем сезоне РПЛ

04 Июня 2023 • 16:38 Комментировать

Бразильский нападающий «Зенита» Малком Филипе занял первую строчку в рейтинге по нанесённым ударам в чемпионате России-2022/23.

По данным портала Opta Sports, Малком нанес по воротам соперников 105 ударов и стал абсолютным лидером по этому показателю. Чуть меньше ударов у вингера «Спартака» Квинси Промеса — 99. Бронзу в этой номинации забрал форвард ЦСКА Фёдор Чалов, который совершил 94 выстрела. Полностью десятка лучших выглядит следующим образом:

1. Малком Филипе («Зенит», 105)

2. Квинси Промес («Спартак», 99)

3. Федор Чалов (ЦСКА, 94)

4. Александр Соболев («Спартак», 85)

5. Максим Глушенков («Локомотив», 81)

6. Владимир Писарский («Крылья Советов», 75)

7. Эдуард Сперцян («Краснодар», 69)

8. Джон Кордоба («Краснодар», 67)

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9. Эрик Бикфалви («Урал», 63)

10. Брайан Мансилья («Оренбург», 61)

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