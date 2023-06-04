Названа самая молодая команда РПЛ в сезоне-2022/23

Стало известно, какая команда оказалась самой молодой в Российской премьер-лиге по итогам сезона-2022/23.

Самой молодой командой в минувшем сезоне стал «Локомотив». Средний возраст игроков «железнодорожников» составил 24,3 года. «Сочи» — самая возрастная команда лиги. Средний возраст у южан — 27,9 лет.

В прошлом сезоне по этому показателю лидером был «Ростов» — 22,9 лет. «Локомотив» (24,0) находился на второй позиции, а «Сочи» (27,7) также был на последней строчке.

В завершившемся розыгрыше РПЛ «Ростов» занял четвертое место в турнирной таблице, «Локомотив» стал восьмым, «Сочи» — десятым.