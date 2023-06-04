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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Комличенко — лидер РПЛ по заработанным на себе фолам

04 Июня 2023 • 16:19 Комментировать

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко занял первую строчку в рейтинге по заработанным на себе нарушениям.

Статистический портал Opta Sports сообщает, что Комличенко заработал 62 фола в сезоне-2022/23. Неподалеку от него в таблице оказался нападающий «Зенита» Малком Филипе (57 фолов), а замкнул тройку хавбек «Спартака» Роман Зобнин (55). Полностью десятка лучших по этому показателю выглядит следующим образом:

1. Николай Комличенко («Ростов», 62)

2. Малком Филипе («Зенит», 57)

3. Роман Зобнин («Спартак», 55)

4. Джон Кордоба («Краснодар», 54)

5. Ираклий Квеквескири («Факел», 49)

6. Эдуард Сперцян («Краснодар», 49)

7. Даниил Уткин («Ростов», 47)

8. Милсон («Пари НН», 47)

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9. Кирилл Щетинин («Ростов», 46)

10. Александр Соболев («Спартак», 43)

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Ростов Факел Краснодар Роман Зобнин Николай Комличенко Джон Кордоба Даниил Уткин Александр Соболев Ираклий Квеквескири Кирилл Щетинин Эдуард Сперцян Милсон Пари НН Малком Филипе
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