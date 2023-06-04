Комличенко — лидер РПЛ по заработанным на себе фолам

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко занял первую строчку в рейтинге по заработанным на себе нарушениям.

Статистический портал Opta Sports сообщает, что Комличенко заработал 62 фола в сезоне-2022/23. Неподалеку от него в таблице оказался нападающий «Зенита» Малком Филипе (57 фолов), а замкнул тройку хавбек «Спартака» Роман Зобнин (55). Полностью десятка лучших по этому показателю выглядит следующим образом:

1. Николай Комличенко («Ростов», 62)

2. Малком Филипе («Зенит», 57)

3. Роман Зобнин («Спартак», 55)

4. Джон Кордоба («Краснодар», 54)

5. Ираклий Квеквескири («Факел», 49)

6. Эдуард Сперцян («Краснодар», 49)

7. Даниил Уткин («Ростов», 47)

8. Милсон («Пари НН», 47)

Реклама

9. Кирилл Щетинин («Ростов», 46)

10. Александр Соболев («Спартак», 43)