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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Соболев — лидер РПЛ по касаниям в чужой штрафной площади

04 Июня 2023 • 16:11 Комментировать (2)

Форвард московского «Спартака» Александр Соболев стал лучшим по касаниям в чужой штрафной площади в минувшем сезоне Российской премьер-лиги.

Как сообщает статистический портал Opta Sports, 26-летний футболист совершил 177 касаний в штрафной соперника за весь сезон-2022/23. На второй строчке в рейтинге оказался вингер «Зенита» Малком Филипе (166 касаний), а замкнул тройку нападающий «красно-белых» Квинси Промес (164). В десятку лучших также вошли: Фёдор Чалов (ЦСКА, 158), Андрей Мостовой («Зенит», 151), Алексей Каштанов («Урал», 146), Максим Глушенков («Локомотив», 139), Николай Комличенко («Ростов», 136), Владимир Писарский («Крылья Советов», 133), Эрик Бикфалви («Урал», 133).

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Спартак Москва ЦСКА Москва Зенит Крылья Советов Ростов Урал Николай Комличенко Эрик Бикфалви Фёдор Чалов Андрей Мостовой Александр Соболев Максим Глушенков Алексей Каштанов Малком Филипе Владимир Писарский Квинси Промес
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Комментарии (2)
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LexaLepeha331
04 Июня 2023 в 17:16
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kostet
04 Июня 2023 в 16:30
Только Малком мяча касался, а недалекий своей пипирки.
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