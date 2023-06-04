Соболев — лидер РПЛ по касаниям в чужой штрафной площади

Форвард московского «Спартака» Александр Соболев стал лучшим по касаниям в чужой штрафной площади в минувшем сезоне Российской премьер-лиги.

Как сообщает статистический портал Opta Sports, 26-летний футболист совершил 177 касаний в штрафной соперника за весь сезон-2022/23. На второй строчке в рейтинге оказался вингер «Зенита» Малком Филипе (166 касаний), а замкнул тройку нападающий «красно-белых» Квинси Промес (164). В десятку лучших также вошли: Фёдор Чалов (ЦСКА, 158), Андрей Мостовой («Зенит», 151), Алексей Каштанов («Урал», 146), Максим Глушенков («Локомотив», 139), Николай Комличенко («Ростов», 136), Владимир Писарский («Крылья Советов», 133), Эрик Бикфалви («Урал», 133).