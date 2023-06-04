Габулов: «Динамо» провалило сезон

Экс-вратарь столичного «Динамо» Владимир Габулов поделился комментарием о результатах «бело-голубых» в минувшем сезоне.

«По поводу «Динамо» в нынешнем сезоне все уже давно понятно. Бесспорно, что с точки зрения результатов это полный провал. Причем как в чемпионате, так и в Кубке», — заявил Габулов «Чемпионату».

По итогам сезона-2022/23 «Динамо» заняло девятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 45 очков в 30 играх.

В Кубке России «бело-голубые» заняли первое место в группе C, опередив «Ростов», «Ахмат» и «Оренбург». Однако вылетели на первой же стадии Пути РПЛ, уступив «Крыльям Советов». В нижней сетке «Динамо» оказалось сильнее «Зенита» в серии послематчевых пенальти, но на первом этапе полуфинала «бело-голубые» проиграли «Акрону» и покинули турнир.

