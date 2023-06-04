«Ужасный вариант»: Булыкин оценил слухи о Слуцком в «Динамо»

Экс-игрок «Динамо» Дмитрий Булыкин оценил информацию о том, что в шорт-листе клуба находится Леонид Слуцкий.

Как известно, «Динамо» ищет нового главного тренера после расставания со Славишей Йокановичем.

«Слуцкий – ужасный вариант для «Динамо» как тренер. Думаю, что «бело-голубые» не рассматривают его кандидатуру, да и Леонид Викторович не рассматривает уже футбол. Слуцкий перешёл в шоу-бизнес», - сказал Булыкин, чьи слова на своих страницах Metaratings.

Напомним, что «Динамо» в год столетия заняло только девятое место в чемпионате России. В последнем туре Премьер-лиги «бело-голубые» проиграли «Оренбургу» на выезде с результатом 0:3.