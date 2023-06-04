Олег Романцев станет почётным гостем матча Медиалиги

Легенда московского «Спартака» Олег Романцев посетит матч 6-го тура Медийной футбольной лиги между «Бей Беги» и «Народной командой», который пройдёт на стадионе «Открытие Банк Арена».

Официальный телеграм-канал «красно-белых» рассказал о том, что Романцев нанесет символический удар по мячу перед стартовым свистком.

Матч «Бей Беги» - «Народная команда» состоится завтра, 5 июня. Начало игры запланировано на 19:30 по московскому времени.

Ранее стало известно, что встречу также посетят футболист московского «Спартака» Квинси Промес и нападающий лондонского «Челси» Хаким Зиеш.

Зиеш посетит матч Медиалиги между «Бей Беги» и «Народной командой»



