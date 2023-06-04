Из «Зенита» может уйти защитник

Защитник Арсен Адамов может покинуть питерский «Зенит» и уйти в аренду в летнее трансферное окно.

Как стало известно Metaratings, интерес к 23-летнему Адамову проявляют клубы из топовой пятёрки чемпионата России.

В «Зените» Арсен Адамов оказался в начале 2022 года. С тех пор защитник провёл за «сине-бело-голубых» 20 матчей. Голов он не забивал.

«Зенит», напомним, стал чемпионом России пятый год подряд. Адамов при этом в сезоне Премьер-лиги провёл на поле всего лишь 204 игровые минуты.

Отметим, что специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Арсена Адамова в 1,2 миллиона евро.