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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Из «Зенита» может уйти защитник

04 Июня 2023 • 15:37 Комментировать

Защитник Арсен Адамов может покинуть питерский «Зенит» и уйти в аренду в летнее трансферное окно.

Как стало известно Metaratings, интерес к 23-летнему Адамову проявляют клубы из топовой пятёрки чемпионата России.

В «Зените» Арсен Адамов оказался в начале 2022 года. С тех пор защитник провёл за «сине-бело-голубых» 20 матчей. Голов он не забивал.

«Зенит», напомним, стал чемпионом России пятый год подряд. Адамов при этом в сезоне Премьер-лиги провёл на поле всего лишь 204 игровые минуты.

Отметим, что специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Арсена Адамова в 1,2 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Арсен Адамов трансферы футбола - лето 2023
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