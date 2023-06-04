Зиеш посетит матч Медиалиги между «Бей Беги» и «Народной командой»

Марокканский нападающий «Челси» Хаким Зиеш станет гостем матча Медийной футбольной лиги, который пройдёт на «Открытие Банк Арене». Об этом сообщает официальный телеграм-канал «Спартака».

Завтра, 5 июня, состоится встреча 6-го тура МФЛ между «Бей Беги» и «Народной командой», на которой будет присутствовать Зиеш. Отмечается, что вингер «красно-белых» Квинси Промес также посетит данный поединок. Нидерландец вместе с Зиешем будут наблюдать за игрой со стороны скамейки запасных «Спартака».

Начало матча «Бей Беги» - «Народная команда» запланировано на 19:30 по московскому времени. Отметим, что «Бей Беги» — это клуб, созданный футболистами «красно-белых» Александром Соболевым и Георгием Джикией, а «Народная команда» является объединением болельщиков «Спартака», а также различных блогеров и артистов.