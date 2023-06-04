Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал победу «красно-синих» в матче 30-го тура Российской премьер-лиги с «Ростовом» (4:1).

- На сегодня у ЦСКА просто выше класс?

- «Ростов» столкнулся с рядом проблем на финальном отрезке чемпионата, в том числе с травмами игроков основного состава. Уровень игроков ЦСКА гораздо выше, чем уровень футболистов «Ростова». В первые 30 минут «армейцев» просто прорвало.

- Фёдор Чалов - один из главных героев этого ЦСКА?

- Думаю, да. Возьмите количество голов, которые он забил. Реализуй он все свои моменты, мы бы говорили о нём как о лучшем бомбардире чемпионата. У команды появился нападающий, который завершает момент и создаёт их.

- Что команде необходимо сделать, чтобы в следующем сезоне навязать реальную борьбу «Зениту»?

- Игроки ЦСКА выдали максимум, в «Зените» у футболистов выше класс. Возможности клубов мы с вами не знаем, так что ЦСКА надо усилиться, чтобы навязать борьбу. А так посмотрите, кто в сезоне обыграл «Зенит»?

- «Динамо» в Кубке и ЦСКА с «Ахматом» в чемпионате.

- Получается, что у ЦСКА есть внутренний стержень. Это единственный клуб, который может побороться с «Зенитом».

- Вы считаете, что дело только в классе игроков?

Реклама

- Да, но не только в нём. У питерцев длинная скамейка, а в том же ЦСКА порой не хватало запасных по сезону.