Агент россиянина Оганесяна высказался о ситуации с предложением от сборной Армении

Нападающий «Оренбурга» Степан Оганесян может дать согласие на выступление за сборную Армении. Контакты на этот счёт с армянской федерацией были подтверждены месяц назад. Комментарий по поводу текущей ситуации в этом вопросе дал агент Александр Маньяков, который работает с Оганесяном.

«Был звонок из федерации, но мы попросили дать время, чтобы определиться. Есть ряд факторов, которые влияют на принятие решения. Озвучивать их не буду. Давайте подождём», - сказал Маньяков, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Права на Оганесяна принадлежат «Спартаку», но «Оренбург» близок к выкупу 21-летнего форварда.

Стоит сказать, что Степан Оганесян ранее играл за юношеские и молодёжную России.