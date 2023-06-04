Бывший главный тренер «Алании» и «Химок» Спартак Гогниев в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» заявил, что считает нападающего «Зенита» Малкома лучшим футболистом РПЛ.

Также специалист выделил и полузащитника «Локомотива» Максима Глушенкова, заявив, что футболист является лучшим российским игроком Премьер-лиги.

«На данный момент Малком является лучшим игроком Премьер-лиги. Считаю, что это звание неоспоримо.

Кого из российских футболистов я могу выделить? Если честно говорить, наверное, Глушенков», — сказал Гогниев.

26-летний Малком сыграл 33 матча за «Зенит», в которых поразил ворота соперников 26 раз и отдал 9 результативных передач.

Глушенков начинал сезон в «Крыльях Советов», а зимой перешёл в «Локомотив». 23-летний российский футболист сыграл 37 матчей в минувшем сезоне, в которых забил 11 голов и отдал столько же результативных передач.