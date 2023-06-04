Масалитин назвал успехом второе место ЦСКА в РПЛ

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин оценил результаты «армейцев» в минувшем сезоне РПЛ.

«Второе место ЦСКА — успех. «Зенит» вне конкуренции, поэтому борьба шла за второе и третье места. В этом году клубу ЦСКА исполнилось сто лет. Будет совсем хорошо, если футболисты еще и Кубок выиграют», — приводит слова Масалитина «Чемпионат».

ЦСКА стал вторым в Российской премьер-лиге по итогам сезона-2022/23, оторвавшись от «Спартака» (3-е место) на четыре очка. Золотые медали РПЛ завоевал «Зенит».

11 июня ЦСКА разыграет Кубок России с «Краснодаром». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.