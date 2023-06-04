Ветеран ЦСКА Валерий Масалитин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» подвёл итоги медальной гонки РПЛ.

- ЦСКА разгромил «Ростов», сняв вопрос о победителе еще в первом тайме. Счет 4:1 стал для вас неожиданностью?

- Если бы «Ростов» первым забил, то у ЦСКА были бы большие проблемы. Нервозность «армейцев» чувствовалась с первых минут. ЦСКА был не в своей тарелке. До первого гола было очень тяжело. А затем было два быстрых гола, хотя пенальти под большим вопросом. Но эти два мяча сослужили «армейцам» хорошую службу. Это отправило гостей в нокаут, после которого они в первом тайме не пришли в себя. А после того, как «армейцы» забили третий и четвертый голы, было видно, что ребята раскрепостились, почувствовали уверенность. У них все стало получаться: и пяточки, и прокидка мяча между ног. Мойзес жонглировал в свое удовольствие.

- Игра ЦСКА во втором тайме вас не смутила?

- Да, продолжения не последовало. Вышли на второй тайм уже другими. Что надо ростовской молодежи? Свободное пространство. А «армейцы» никак не могли собраться. Замены тоже не помогли. Это настораживает. Потому что в такой ситуации у ЦСКА должен срабатывать класс. Не хотите бегать – ладно, но мяч-то должен у вас ходить. Пусть «Ростов» бегает. Подержите мяч, играйте красиво, если не хотите атаковать. Надо было ловить момент, когда игра получалась, а она вчера давалась ЦСКА. Надо было продолжать, как в первом тайме. А команда просто вышла после перерыва, села к своим воротам и получила мяч. Акинфеев мог на ноль сыграть, а ему в этом не помогли.

- Может после 4:0 пропала мотивация?

- Команда просто расслабилась, потому что серебряные медали были уже в кармане. Зачем им играть? Но так нельзя. В любой ситуации должен быть класс. Надо всегда стремиться порадовать болельщиков.

- 19 голов Чалова в чемпионате России – его личный рекорд. Как его оцените?

- Парень двигается в хорошем направлении. Командировка за границу дала ему уверенность. И потом, Ганчаренко и Березуцкий неправильно его использовали – загнали на фланг. Фёдору приходилось заниматься не своей работой. А после возвращения его начали правильно использовать. У него большой класс. Был отрезок осенью, когда если бы Чалов не забивал, то ЦСКА кучу очков не досчитался бы. Но у него еще много недостатков, над которыми надо работать. Ну а то, что он поднял свою голевую планку, – это очень хорошо. Необходимо, чтобы он не останавливался, а прогрессировал.

- Сможет ли «Ростов» в следующем сезоне снова бороться за медали?

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- Должно многое для этого сложиться. Надо сохранить состав и Карпина, плюс увеличить финансирование. Необходимо усиление. Если убрать Осипенко, Комличенко и Полоза, то средний возраст команды будет очень молодой. Опыта борьбы за медали «Ростову» не хватало. Но мне кажется, что ростовчане должны прогрессировать. Они почувствовали вкус, что могут бороться. Это нервы, а они должны быть крепкие. Но при правильном подходе можно работать и с молодыми. Некоторые из таких ребят уже даже в сборную стали привлекаться. Не только же иностранцев приглашать.

- Что случилось со «Спартаком» в Самаре? Почему снова потеря очков с командой, которая заведомо слабее?

- В начале матча «Спартак» не использовал моменты. Вот вам и удаление Соболева. Не знаю, сказалось ли его отсутствие, но он подвел команду. И потом, в перерыве, видимо, сказали, что ЦСКА ведет 4:0 после первого тайма, и какая разница, как играть в Самаре второй тайм. Все равно только бронза. Но надо отдать должное «Крыльям Советов». Они вырвали важный матч.

- Голы давались весной «Спартаку» с трудом. Почему, ведь линия нападения у команды добротная?

- Весну «Спартак» провалил, и с этим надо разбиваться. Может быть, Абаскаль неправильно подвел команду к весеннему отрезку. Средняя линия вообще провалилась. Не было единения и того движения, которое такие ребята, как Зобнин и Пруцев, давали в осенней части сезона. Плюс были травмы у Промеса, Джикии. Потеря Георгия не пошла на пользу обороне. Тут все в комплексе. Бальде мог много забивать, но передач не было. Целостная игра пропала. Была линия атаки и линия обороны. И их ничего не связывало.

- Абаскаль часто менял игроков, ротировал состав, искал новые варианты. Может причинанестабильности в этом?

- Понятно, что тренер дожжен экспериментировать, находить удачные сочетания. Но если взять ЦСКА, то я тоже недоволен. Федотов долго терпел Карраскаля и Медину. Тура за три до конца чемпионата было видно, что Заболотный устал, Обляков тоже. По заменам у меня также к Федотову есть куча вопросов. Чем хорош Абаскаль - он сразу реагирует на ситуацию. Если что-то пошло не так, он делает перестановки или выпускает новых игроков. А Федотов тянет до последнего. Взять матч с «Краснодаром». Было видно, что у команды нет игры, так надо было раньше делать замены. Тем более есть, кого выпускать.

- Может ли «Спартак» занести себе в актив это третье место?

- При таком раскладе у них был шанс на серебро. Если бы обыгрывали «Пари НН», то претендовали бы на второе место. Но команда не воспользовалась этой возможностью.

Елена Григорьевская