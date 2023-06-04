Семак - о трансферах: «Зенит» насильно никого не держит»

Рулевой петербургского «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о том, кто из футболистов может покинуть команду в летнее трансферное окно.

«Контракт закончился только у Кузяева. Остальные все на контрактах. Мы насильно никого не держим. Если будут предложения для любого из игроков и эти предложения будут устраивать клуб, мы их будем рассматривать», - передает слова специалиста клубная пресс-служба.

По итогам сезона-2022/2023 петербургский клуб стал чемпионом России. Для подопечных Семака это пятый подряд чемпионский титул. Контракт 47-летнего тренера рассчитан до 2025 года.