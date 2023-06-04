Бубнов поставил оценку работе Абаскаля в «Спартаке»

Футбольный аналитик Александр Бубнов оценил работу испанского специалиста Гильермо Абаскаля в московском «Спартаке». По итогам сезона «народная команда» финишировала на третьем месте в турнирной таблице.

«По сезону поставил бы Абаскалю четверку с минусом: все-таки команда оказалась в призах, хотя были и жесткие провалы. На мой взгляд, «Спартак» поспешил переподписать тренера», - приводятся слова Александра на страницах Sportbox.

В последнем туре чемпионата России «Спартак» проиграл «Крыльям Советов» на выезде со счетом 0:1. Трудовое соглашение Абаскаля с «красно-белыми» рассчитано до 2025 года.