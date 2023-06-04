Бубнов: «ЦСКА и тактически, и по составу сильнее «Спартака»

Бывший защитник сборной СССР и московского «Спартака», а ныне футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал выступление столичного ЦСКА в минувшем розыгрыше Российской премьер-лиги. «Армейцы» стали серебряными призерами.

«Справедливо, что серебро досталось ЦСКА. «Армейцы» и тактически, и по составу сильнее «Спартака». Если к этой медали прибавится еще и Кубок, можно будет смело считать сезон отличным», - приводит слова Бубнова издание Sportbox.

В финале Кубка России ЦСКА встретится с «Краснодаром». Поединок состоится на стадионе «Лужники» в воскресенье, 11 июня.