Кечинов: «Спартак» провёл неудачный сезон»

Экс-игрок московского «Спартака» Валерий Кечинов высказался о выступлении подопечных Гильермо Абаскаля в завершившемся сезоне Российской премьер-лиги.

«Лично для меня сезон неудачный. Именно потому, что в прошлом году, в первой части сезона, команда задала очень высокую планку. Есть небольшое разочарование», - передает слова Кечинова издание «Чемпионат».

В заключительном матче сезона «Спартак» на выезде встречался с самарскими «Крыльями Советов». «Красно-белые» потерпели минимальное поражение со счетом 0:1. Команда Абаскаля финишировала на третьем месте в таблице РПЛ.