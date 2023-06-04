Быстров: «Ростов» не подъехал на матч с ЦСКА»

Бывший футболист сборной России и ряда топ-клубов РПЛ Владимир Быстров прокомментировал крупное поражение «Ростова» от московского ЦСКА в рамках 30-го тура Премьер-лиги. Подопечные Валерия Карпина проиграли со счетом 1:4.

«Ростов» не подъехал на матч в Москве. Боролись за второе место, но бездарно провели первые минуты. Глядя на их состав, можно сказать, что они прыгнули выше головы. Респект Карпину, с такими ребятами они молодцы», - приводит слова Владимира «Матч ТВ».

По итогам сезона «Ростов» набрал 53 балла и финишировал на четвертом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги.