Смородская: Личка подходит «Оренбургу», но для топ-клубов он обычный тренер

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о наставнике «Оренбурга» Марцеле Личке.

«Я не считаю Личку одним из лучших тренеров в лиге. Задачи «Оренбурга» слишком скромные, чтобы оценивать работу их тренера наравне со специалистами из топ-клубов», — цитирует Смородскую Sport24.

По мнению функционера, Личка не заслуживает такого бурного обсуждения, возможно, он хорошо подходит «Оренбургу», но для топ-команд это обыкновенный специалист.

Напомним, по итогам минувшего сезона «Оренбург» занял седьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 46 очков.