Алдонин оценил выступление ЦСКА в РПЛ

Экс-игрок московского ЦСКА Евгений Алдонин прокомментировал выступление «армейского» коллектива в завершившемся сезоне Российской премьер-лиги.

«Если говорить об РПЛ, то второе место - хороший и более чем приемлемый результат. Могли бы, конечно, и лучше, в том числе набрать больше очков. Но в целом, объективно - молодцы», - приводит слова Алдонина издание «Чемпионат».

В последнем туре Премьер-лиги ЦСКА на своем поле крупно победил «Ростов» со счетом 4:1.

11 июня подопечные Владимира Федотова сыграют против «Краснодара» в финале Кубка России. Поединок состоится на московском стадионе «Лужники».