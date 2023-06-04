Известный российский специалист Валерий Непомнящий в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» назвал лучших тренеров сезона в Российской премьер-лиге.

- Недавно вы назвали лучших игроков сезона в Российской премьер-лиге. Можете составить такой же рейтинг тренеров?

- Я бы назвал Сергея Семака, который в очередной раз стал чемпионом. Поверьте мне, руководить таким звёздным составом иностранцев - это большое мастерство. У многих других наставников «Зенита» не получилось становиться чемпионами, имея в руках высококлассных игроков. Существует мнение, что такой состав и без тренера может стать чемпионом. С моей точки зрения это заблуждения.

Хочу также выделить Федотова и Карпина. «Ростов» собрал состав по принципу «С мира по нитке». Эта команда по сезону шла очень хорошо. Карпин смог создать игровую структуру благодаря своему мастерству, хотя долгое время я относился к нему с некоторым предупреждением.

К Владимиру Федотову я тоже отношусь с большим уважением ещё с момента его работы в «Оренбурге». Там он создал хорошую команду, то же самое он проделал в «Сочи», а теперь в ЦСКА. Ему удалось создать коллектив, который реально претендует на второе место. В этот список я могу включить и Марцела Личку.

Я оцениваю специалистов по двум критериям: по результатам и по росту игроков.

- Почему вы не назвали Михаила Галактионова?

- Я давно слежу за ним. Еще с тех пор, когда он работал в юношеских командах. Я давно понял, что у него есть перспективы. Уже в «Пари НН» была видна его работа. Его переход в «Локомотив» для многих стал неожиданностью, но его повышение зрело давно. Под его руководством команда провела серьёзную работу и показала результат. Галактионов за короткое время наладил командные построения.

- Абаскаля вы забыли включить в этот список? Или пропустили его намеренно?

- Я не в восторге его работы, мне трудно понимать его действия. Я отношусь к статистике, о которой в контексте Абаскаля говорят так много, с некоторым предупреждением. «Спартак» по составу точно не хуже ЦСКА и «Ростова», но команда не показывает стабильную качественную картину. Там команда по ходу матча меняет по три схемы, это шараханье - не самый позитивный фактор. Для меня Абаскаль не входит в тройку лучших тренеров чемпионата.