Пименов оценил выступление «Локомотива» в РПЛ

Бывший игрок московского «Локомотива» Руслан Пименов высказался о выступлении «железнодорожников» в минувшем сезоне РПЛ, а также отметил игру нападающего Артёма Дзюбы.

«В этом сезоне у «Локомотива» было два разных круга. В первой части можно поставить минус всей команде, а вторая часть просто супер. Надо отметить Дзюбу, он принес огромную пользу команде», - цитирует Пименова издание «РБ Спорт».

По итогам сезона «Локомотив» финишировал на восьмом месте в турнирной таблице Премьер-лиги. Дзюба перешел в московский клуб в феврале. 34-летний нападающий принял участие в 11 матчах чемпионата страны, забил восемь голов и отдал пять результативных передач.