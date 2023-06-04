Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Муро высказался о трансфере игрока в «Оренбург» эксклюзив

04 Июня 2023 • 12:57 Комментировать

Футбольный агент Факундо Фрага, представляющий интересы полузащитника «Химнасии» Томаса Муро, в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал информацию о переговорах с «Оренбургом».

«Переговоры с Оренбургом? Да, все хорошо, думаю скоро будет официальная информация», - сказал агент.

При этом стало известно, что «Оренбург» объявит о подписании трех новых футболистов 5-7 июня.

«5-7 июня мы объявим о трех трансферах на вход. Два иностранца, один из них аргентинец. Мы решили заранее подписать игроков, чтобы уже на сборах команда была укомплектована», - заявил президент «Оренбурга» Василий Еремякин.

По итогам сезона команда финишировала на седьмом месте в РПЛ.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Оренбург Василий Еремякин трансферы футбола - лето 2023 Томас Муро
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 04 Июня
14:24 · Россия. Премьер-лига
Бушманов: «По сравнению с прошлым сезоном «Спартак» сделал большой шаг вперёд»
14:20 · Россия. Премьер-лига
Масалитин назвал успехом второе место ЦСКА в РПЛ
14:08 · Россия. Премьер-лига
Агент сообщил, что Гигович приостановил контракт с «Ростовом»
13:59 · Россия. Премьер-лига
Семак - о трансферах: «Зенит» насильно никого не держит»
13:53 · Россия. Премьер-лига
Бубнов поставил оценку работе Абаскаля в «Спартаке»
13:51 · Россия. Премьер-лига
Агент полузащитника «Химок» Бикела: «Есть запросы от ряда клубов, но решения пока нет»
13:47 · Россия. Премьер-лига
Бубнов: «ЦСКА и тактически, и по составу сильнее «Спартака»
13:41 · Россия. Премьер-лига
Кечинов: «Спартак» провёл неудачный сезон»
13:34 · Россия. Премьер-лига
Сёмин: «В этом сезоне больше всего мне понравились игроки «Зенита» и ЦСКА»
13:34 · Россия. Премьер-лига
Быстров: «Ростов» не подъехал на матч с ЦСКА»
13:25 · Россия. Премьер-лига
Смородская: Личка подходит «Оренбургу», но для топ-клубов он обычный тренер
13:24 · Россия. Премьер-лига
Алдонин оценил выступление ЦСКА в РПЛ
13:16 · Россия. Премьер-лига
Агент: «К Богосавацу есть интерес от клубов из Греции и Турции»
13:13 · Россия. Премьер-лига
Пименов оценил выступление «Локомотива» в РПЛ
13:00 · Россия. Премьер-лига
Маслов: «Не обсуждали в команде нереализованный пенальти Промеса»
Все новости
Рекомендуем