Футбольный агент Факундо Фрага, представляющий интересы полузащитника «Химнасии» Томаса Муро, в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал информацию о переговорах с «Оренбургом».

«Переговоры с Оренбургом? Да, все хорошо, думаю скоро будет официальная информация», - сказал агент.

При этом стало известно, что «Оренбург» объявит о подписании трех новых футболистов 5-7 июня.

«5-7 июня мы объявим о трех трансферах на вход. Два иностранца, один из них аргентинец. Мы решили заранее подписать игроков, чтобы уже на сборах команда была укомплектована», - заявил президент «Оренбурга» Василий Еремякин.

По итогам сезона команда финишировала на седьмом месте в РПЛ.