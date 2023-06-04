Барбоза выбрал лучшего тренера РПЛ

Португальский футбольный агент Паулу Барбоза рассказал, кого считает лучшим тренером сезона в Российской премьер-лиге.

«Лучший тренер? Думаю, Семак. Из года в год он держит команду на стабильно высоком уровне. Нелегко так долго быть на высоте, но он справляется с этой задачей», - цитирует агента издание «РБ Спорт».

Напомним, что Семак занимает пост главного тренера петербургской команды с мая 2018 года. В завершившемся сезоне «Зенит» под его руководством в очередной раз выиграл золотые медали. Это пятое подряд чемпионство «сине-бело-голубых» в Премьер-лиге.