Футбольный эксперт Гаджи Гаджиев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» подвёл итоги сезона РПЛ.

- Как вам развязка сезона в верхней части таблицы? Все ли здесь логично?

- Если и не логично, то на две копейки. Там могло быть так или иначе, кроме одного, что «Зенит» - безоговорочный чемпион.

- А если оценивать серебро ЦСКА, здесь все закономерно?

- «Армейцы» оказались понадежнее, а от этого многое зависит. У них не было таких перепадов, как у конкурентов. Они были более стабильны. А это признак класса.

- Федотов - первый тренер в РПЛ, который взял серебро второй сезон подряд с разными клубами. В чем секрет его успешной работы?

- Я не очень хорошо его знаю, но сказал бы, что его успех в работе, хоть это и звучит, как каламбур. Но именно работа все определяет. Это большой профессионал. Я вижу, что у него нет мелочей. Это видно по отдельным игровым эпизодам – аутам, позиции игроков. Мелких ошибок у футболистов ЦСКА было меньше, чем у других. В частности, чем у игроков «Спартака». С точки зрения управления коллективом Федотов тоже себя показал с хорошей стороны. Его команда дисциплинирована и боевита. Ребята строго выполняют требования тренера. Чтобы это отрепетировать, нужно очень много работать. При этом Федотов не только с ЦСКА и «Сочи» хорошо работал. Вспомните «Оренбург». Там Федотов тоже качественно потрудился.

- Что касается «Спартака», показалось, что команда стала неуправляемой весной. Согласны?

- Там были перепады, и сложно сказать, с чем это связано. Были ли это просчеты в управлении тренерским штабом, или есть другие объективные причины. Ведь на результат влияет огромное количество факторов. Команда – это сложный, живой организм. Бывает период, когда болезнь не видно. Так и в команде происходит то же самое.

- Можно сказать, что проблемы «Спартака» в постоянной ротации состава и схемы?

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- Из своего опыта могу сказать. В 2004 году мы выиграли бронзу с «Крыльями Советов». У нас одинаковое количество очков было набрано после игры разными схемами. Мы действовали в два и в три центральных защитника примерно равное количество матчей. Если команда играет по одной схеме, говорят, что тренер не может ничего нового придумать и соперники уже приспособились. А если он будет менять тактику, ему скажут, что он все время ее менял. Но, как говорится, победителей не судят.

- Как оцениваете бронзу «Спартака»?

- Это хороший результат, учитывая, что в прошлом году команда была на десятом месте.

- Что касается «Ростова», команда до последнего претендовала на медали, но осталась на четвертом месте. Почему в конце сезона южане развалились - четыре поражения в последних пяти матчах?

- А кто вообще ожидал, что «Ростов» будет на втором месте такое количество времени? А не ожидали, потому что команда молодая. Разве можно сравнивать состав «Ростова» с конкурентами?

- Нет.

- Но южане выжали из себя все, и на протяжении длительного времени ребята демонстрировали отменную физическую готовность и самоотдачу. Они большой группой бежали вперед, играли все время в динамике. Но не выдержали физически. Но в любом случае эти ребята приобрели ценный опыт. В следующем сезоне они будут играть получше. А результат в этом чемпионате, безусловно, успешный.

- Можно сказать, что «Ростов» прыгнул выше головы?

- Конечно. Но в конце команда немного не выдержала. Если бы там были более опытные ребята, они смогли бы ровнее закончить сезон.

Елена Григорьевская