Гришин: «Федотов выжал максимум из ЦСКА»

Тренер академии ЦСКА Александр Гришин оценил работу наставника «армейцев» Владимир Федотова.

«Федотов — очень сильный тренер. Он провел работу на отлично. Все прекрасно понимают, что с «Зенитом» бороться практически невозможно. Владимир Валентинович выжал из этой команды максимум», — приводит слова Гришина «РБ Спорт».

По мнению эксперта, если в новом сезоне ЦСКА будет играть стабильно, то команда сможет составить конкуренцию «Зениту» в борьбе за золотые медали РПЛ.

В сезоне-2022/23 чемпионом России стал «Зенит», «армейцы» оказались на второй строчке. Замкнул тройку призеров «Спартак».