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Булыкин поставил оценку «Локомотиву» за вторую часть сезона эксклюзив

04 Июня 2023 • 12:35 Комментировать

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поставил оценку 5+ руководству и игрокам клуба за работу после зимнего перерыва.

«Честно говоря, меня порадовал «Локомотив», который за зимнюю паузу привёл команду в порядок, сделал несколько хороших трансферов и во второй части сезона проиграл, по-моему, только одну игру «Зениту». «Железнодорожники» нашли для себя молодого тренера и не побоялись пригласить Галактионова. Я бы поставил им 5+ за вторую часть сезона», — сказал Булыкин.

Перед зимней паузой «Локомотив» занимал 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков. После перерыва «железнодорожники» осуществили три трансфера: Илья Лантратов перешёл из «Химок», а Максим Глушенков с Сергеем Пиняевым пополнили ряды «Локомотива», перейдя из «Крыльев Советов». На правах свободного агента к команде присоединился Артём Дзюба.

По итогам сезона московский клуб финишировал на восьмом месте, набрав во второй половине чемпионата 32 очка.


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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Дмитрий Булыкин РПЛ Максим Глушенков Сергей Пиняев Илья Лантратов
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