Изидор: «Торпедо» заслуженно заняло последнее место»

Форвард московского «Локомотива» Вильсон Изидор высказался о вылете другого столичного клуба - «Торпедо» - в Первую лигу по итогам сезона-2022/2023.

«Я считаю, что они заслуженно заняли последнее место. Если говорить об игроках «Торпедо», которые мне понравились, то у них есть один хороший полузащитник - играет под седьмым номером», - приводит слова нападающего издание «Чемпионат».

«Торпедо» финишировало на последнем месте в Премьер-лиге, набрав всего 13 очков. Что касается «Локомотива», то «железнодорожники» с 45 баллами заняли восьмую строчку в турнирной таблице.