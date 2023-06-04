В «Оренбурге» оценили результат команды в РПЛ

Василий Еремякин, который является президентом «Оренбурга», поделился мнением о результате клуба в завершившемся сезоне Премьер-лиги.

«Довольны седьмым местом. И руководство, и спонсоры, и игроки остались довольны - это отличный результат. Будем предпринимать все, чтобы в следующем сезоне удержать эти позиции», - приводит слова Еремякина издание «Спорт-Экспресс».

В заключительном матче сезона «Оренбург» на своем поле принимал московское «Динамо». Хозяева отпраздновали уверенную победу со счетом 3:0.

По итогам 30 туров «Оренбург» набрал 46 баллов и занял седьмое место в турнирной таблице.