Два клуба РПЛ интересуются аргентинским полузащитником

Полузащитник «Атлетико Тальерес» Родриго Гарро может перебраться в Российскую премьер-лигу. Согласно данным журналистов Metaratings.ru, в услугах 25-летнего футболиста заинтересованы два представителя РПЛ.

Боссы «Атлетико», в свою очередь, готовы расстаться с Гарро за сумму около 15 миллионов евро. Главным конкурентом российских клубов считается «Торино». В Европу аргентинский клуб готов отпустить Родриго примерно за 11 миллионов.

В сезоне-2022/2023 полузащитник принял участие в 18 поединках, записав на свой счет четыре забитых мяча и четыре результативные передачи. Эксперты портала Transfermarkt оценивают его стоимость в 4,5 миллиона евро.