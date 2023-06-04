Президент «Оренбурга» Василий Еремякин сообщил, что главный тренер команды Марцел Личка останется в клубе на новый сезон.

«Марцел продолжит работать с командой. У него контракт. С сегодняшнего дня он работает по новому контракту», — приводит слова Еремякина российское издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, 45-летний чешский специалист возглавляет «Оренбург» с конца августа 2020 года. По итогам минувшего сезона подопечные Лички заняли седьмую строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав за 30 игр 46 баллов.

Добавим, что новый розыгрыш чемпионата России стартует 23 июля.