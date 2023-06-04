Нагорных оценил результат «Локомотива» в РПЛ

Председатель совета директоров столичного «Локомотива» Юрий Нагорных подвел итоги сезона для «железнодорожников».

«Мы могли быть еще на одну-две позиции выше. Для нас было принципиально подняться как можно выше. Это была мотивация и задача, которую команда решала вплоть до последней игры», - передает слова Нагорных «РИА Новости».

Напомним, что после первой части сезона «Локомотив» занимал 14-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. Однако после зимнего перерыва московский коллектив финишировал на восьмой строчке. В последнем матче сезона «Локо» одержал победу над «Торпедо» (3:1).