Промес и Малком - в топ-11 игроков сезона РПЛ

Эксперты портала Whoscored представили символическую сборную чемпионата России по итогам сезона-2022/2023.

Лучшим вратарем был признан Егор Бабурин из «Торпедо». Линию защиты сформировали из Дугласа Сантоса («Зенит»), Виллиана Роши (ЦСКА), Максима Осипенко («Ростов») и Даниила Хлусевича.

В полузащите расположились Квинси Промес («Спартак»), Эдуард Сперцян («Краснодар»), Малком и Клаудиньо (оба – «Зенит»), в нападении – Фёдор Чалов (ЦСКА) и Александр Соболев («Спартак»).

По итогам сезона чемпионом России стал петербургский «Зенит». На втором месте финишировал московский ЦСКА, а топ-3 замкнул «Спартак».