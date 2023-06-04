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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Промес и Малком - в топ-11 игроков сезона РПЛ

04 Июня 2023 • 11:09 Комментировать

Эксперты портала Whoscored представили символическую сборную чемпионата России по итогам сезона-2022/2023.

Лучшим вратарем был признан Егор Бабурин из «Торпедо». Линию защиты сформировали из Дугласа Сантоса («Зенит»), Виллиана Роши (ЦСКА), Максима Осипенко («Ростов») и Даниила Хлусевича.

В полузащите расположились Квинси Промес («Спартак»), Эдуард Сперцян («Краснодар»), Малком и Клаудиньо (оба – «Зенит»), в нападении – Фёдор Чалов (ЦСКА) и Александр Соболев («Спартак»).

По итогам сезона чемпионом России стал петербургский «Зенит». На втором месте финишировал московский ЦСКА, а топ-3 замкнул «Спартак».

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Евро-Футбол.Ру,
Фёдор Чалов Александр Соболев Клаудиньо Эдуард Сперцян Малком Филипе
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