Озбилиз: «Промес — это легенда «Спартака»

Экс-игрок московского «Спартака» Араз Озбилиз назвал лучшего футболиста РПЛ в сезоне-2022/23.

«Если выбирать лучшего игрока по итогам сезона в РПЛ, то как спартаковец выберу Квинси Промеса. Он в отличной форме, постоянно дает результат, это легенда и самый качественный футболист сегодняшнего «Спартака», — приводит слова Озбилиза Sport24.

В минувшем сезоне 31-летний нидерландец забил 20 мячей и стал автором семи результативных передач в 27 матчах Российской премьер-лиги.

«Спартак» по итогам сезона стал третьим, набрав 54 очка за 30 игр. Чемпионом страны стал санкт-петербургский «Зенит».