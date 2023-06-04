Владелец сменился, «Нольтрофеич» остался: Что изменилось в «Спартаке» после ухода Федуна

«Спартак» завершил первый сезон после ухода Леонида Федуна. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет об итогах.

22 августа 2022 года случилось событие, которого ждали многие болельщики «Спартака». Леонид Федун покинул «Спартак», а к руководству клуба пришёл «Лукойл». Многим поклонникам «красно-белых» казалось, что уход бывшего владельца пойдёт на пользу москвичам.

Долгое время Федун имел обидное прозвище среди болельщиков «Спартака» – «Нольтрофеич». Правда, к концу своего пребывания в клубе он всё же исправил это. «Спартак» успел стать чемпионом, выиграть Суперкубок страны, а год назад завоевал и Кубок. Конечно, выглядит не слишком здорово, но всё же свои трофеи Федун завоевал. В этом смысле «Лукойл» пока остаётся в статусе того самого «Нольтрофеича». Если победа в Премьер-лиге изначально выглядела малореальной, то вот на успех в Кубке можно было рассчитывать. Однако «Спартак» вылетел от «Акрона» и не смог защитить свой статус обладателя.

В целом пока сложно говорить о том, как поменялся «Спартак». Да и не совсем корректно сравнивать нынешний клуб с эпохой Федуна. Сейчас в силу известных обстоятельств «красно-белые» не могут выступать в еврокубках. По этой причине второе место в Премьер-лиге потеряло значение в принципе и остаётся лишь строчкой в «Википедии». Естественно, что без континентальных турниров «Спартаку» сложнее вести селекцию, да и нет смысла приобретать сильных футболистов, откровенно говоря.

В эпоху Федуна «Спартак» выстраивал некую стратегию, которая была ясна. Клуб хотел выйти на самоокупаемость, активно развивал академию и детско-юношеский футбол. Сейчас говорить о какой-то стратегии довольно сложно. Российские клубы варятся в собственном мире и претендуют лишь на победу в турнирах для внутреннего пользования. Во многом с этим и связано то, что никаких резких шагов со стороны «Лукойла» пока не последовало. Новые владельцы клуба пока просто поддерживают «Спартак», чтобы ничего не развалилось, но каких-то шагов в сторону развития нет, потому что нет пока понимания, для чего надо что-то менять. Если Федун периодически выступал с разными планами, идеями, то от «Лукойла» почти за год не прозвучало никаких внятных мыслей, что планируют делать со «Спартаком».

Другая сторона молчания владельцев «Спартака» заключается в том, что клуб внешне стал вести себя спокойно. Нет былой истерии после судейских ошибок, если не считать вечные комментарии спутницы Федуна Заремы Салиховой, которая сейчас постоянно выступает со своим частным мнением. Дать однозначную оценке молчания со стороны «Лукойла» сложно. Кто-то может в этом увидеть целенаправленную позицию – снизить градус напряжения вокруг клуба. С другой стороны, это может свидетельствовать о некоторой апатии или равнодушии: есть непрофильный актив – и пусть существует.

Остаётся большой вопрос, кто принимает в принципе решения о жизни «Спартака». Очевидно, что генеральный директор Евгений Мележиков по большей части занимается операционной деятельностью. Ходили разговоры о том, что «Лукойл» может его сменить, но пока подвижек в этом направлении нет. Более того, пропали какие-либо инсайды о том, что его сменят, хотя ранее ходило много подобных разговоров. Возможно, что как раз летом в «Спартаке» и возникнет какая-то перестройка, но пока на это ничего не указывает. Мележиков сам практически не комментирует свою деятельность. Ещё большим молчуном является спортивный директор Пол Эшуорт, который за своё время работы вообще ничего не сказал о команде. Тишина не казалась бы чем-то подозрительным, будь видны результаты, но селекция «Спартака» в текущем сезоне успешной не выглядит.

Если говорить о первом сезоне при владении «Лукойла», то можно сказать, что «Спартак» затаился. Главное, чтобы этот процесс не перешёл в спячку. По инерции клуб может продолжать куда-то двигаться, но рано или поздно надо будет предпринимать какие-то шаги.

Роман Андреев